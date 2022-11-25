تعرض نجم منتخب البرازيل نيمار لإصابة في الكاحل الأيمن وذلك في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده على صربيا 2-صفر في مونديال قطر 2022.

وكشف رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل تفاصيل إصابة نيمار قائلا “عانى نيمار من التواء في كاحله الأيمن. لم يكن لدينا وقت لإجراء تقييم أوضح حتى الآن، لكن الكاحل تورم قليلا بالفعل”.

وأضاف “من المهم الانتظار أول 24 ساعة، لننظر كيف سيستجيب. إنها مجرد مسألة هدوء وقليل من الصبر”.

وظهر نيمار هلال مقطع فيديو وهو يعرج عند عودته إلى غرفة تبديل الملابس، وكان من ابرز لاعبي المنتخب البرازيلي حتى خروجه في الدقيقة 80.