وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيه مهم للجميع بالتزامن مع الحالة المطرية الحالية، وهطول أمطار في العديد من المناطق.
وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في تويتر الجميع بتجنب لمس أعمدة الكهرباء والأسلاك العارية أثناء هطول الأمطار أو المياه حولها.
وقال الدفاع المدني: احذر من الاقتراب أو لمس أعمدة الإنارة والكهرباء أثناء هطول الأمطار أو ارتفاع منسوب المياه حولها.
يذكر أن أحياء محافظة جدة شهدت خلال الساعات الماضية أمطار غزيرة وجريان سيول جرفت معها عشرات المركبات في مشهد لم يتكرر منذ 2009م.
المجال المغناطيسي والتوصيل الكهربائي
أفضل ما في أفضل عقول البشرية
عقل العباقرة تجمع بين مدارك ومدارج الكمال والعلم والجمال وكل اتجاه
فترة تتابع المجموع الممثل للعناصر بعد تصنيفها العددي الذري تكتمل ولا تكتمل
فقط يكون اكتمالها في تمثيل درجة ارتباطها أو مغناطيسيتها
نحن في العلوم فقراء في العلم فكيف بالعموم
الكهرباء نوعان يا خلق الله
كهرباء تسري وكهرباء تنتقل
وكل الأحوال يتطلب مجال أو تواصل وهذا يحدث مع الالتماس والتوصيل وقد يحدث نتيجة فرق الجهد بين وسطين كالصواعق أو الكهارب
جدة غير
مدينة جدة