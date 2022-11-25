وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيه مهم للجميع بالتزامن مع الحالة المطرية الحالية، وهطول أمطار في العديد من المناطق.

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في تويتر الجميع بتجنب لمس أعمدة الكهرباء والأسلاك العارية أثناء هطول الأمطار أو المياه حولها.

وقال الدفاع المدني: احذر من الاقتراب أو لمس أعمدة الإنارة والكهرباء أثناء هطول الأمطار أو ارتفاع منسوب المياه حولها.

يذكر أن أحياء محافظة جدة شهدت خلال الساعات الماضية أمطار غزيرة وجريان سيول جرفت معها عشرات المركبات في مشهد لم يتكرر منذ 2009م.