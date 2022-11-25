أعلن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أوليكسي دانيلوف عن مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين تواجدوا في القرم لمساعدة روسيا في قيادة الطائرات المسيرة.

وجه دانيلوف تهديدات باستهداف أي عسكري إيراني موجود على الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، وذلك خلال لقاء مع صحيفة الغارديان البريطانية.

وعلق على الوجود العسكري الإيراني في القرم قائلا”هم تواجدوا على أراضينا.. وإذا تعاونوا مع الروس وشاركوا في تدمير بلادنا فعلينا قتلهم”.

وأضاف: “يصر الإيرانيون على أنهم لا يوردون السلاح لروسيا لكننا بحاجة إلى تأكيد وحتى اليوم لا نملك ما يؤكد روايتهم”، مبينا إن الطائرات المسيرة، التي تتهم أوكرانيا ودول غربية إيران بتصديرها لروسيا، “لا يمكن أن تطير دون تدريب على كيفية تشغيلها”.