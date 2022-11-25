أكد هيرفي رينارد مدرب المنتخب الوطني على محافظة الفريق على التواضع والهدوء من أجل تحقيق الهدف ،

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بولندا في المونديال”نحن نحترم كل المنتخبات التي نواجهها سواءً الأرجنتين أو بولندا أو فيتنام أو غيرها من المنتخبات”

وعن تصريحات مدرب بولندا المثيرة حول طبيعة المباراة ومستواها ورفعه راية التحدي، علق رينارد عليها قائلا: ” لا أعلم كيف يصرح وهو في المرتبة 51 ”

وتابع مدرب المنتخب الوطني”قلوبنا وأمنياتنا مع ياسر الشهراني وبديله المحتمل سيكون إما الغنام أو سعود أو البريك ومن الصعب أن يلعب سلمان الفرج مباراتي بولندا والمكسيك، ويجب أن ننهي المجموعة كأول أو ثاني، الأهم هو تحقيق التأهل للدور القادم”.

وأضاف رينارد: “أنا أحب التواضع ولا أحب إعطاء نصائح أمام الملأ لأن هذا ليس من شيمي ولا عاداتي، ونحن هادئون ونعرف أنه ينتظرنا عمل أكبر، والشعب السعودي سعيد وفخور بالفوز على ‎الأرجنتين ويجب أن نُكمل بنفس العمل

وأكد رينارد “سالم الدوسري هو قائدنا الآن وهو لاعب رائع ومهم لنا “، لافتا إلى أن المملكة قادرة على استضافة أكبر الأحداث الرياضية في العالم ولا يوجد شي ينقصها على الإطلاق

وأردف “الحديث على أن فوزنا على ‎الأرجنتين كان “صدفة” مُضحك للغاية ولا ينبغي الرد عليه” مضيفا “أنا أحب التواضع ولا أحب إعطاء نصائح أمام الملأ لأن هذا ليس من شيمي ولا عاداتي ”

وأكمل حديثه قائلا “نحن هنا لكي نواجه أكبر وأقوى اللاعبين في العالم، المباراة الماضية ضد ميسي وغدا ضد ليفاندوفسكي وهذا لا يخيفنا بل يحفزنا”

وقال مدرب المنتخب الوطني “سترتدي زوجتي غدًا قميص السعودية، بالرغم من أنّ أهلها من بولندا.”

واستكمل رينارد “لكلٍ منا قصة وأنا أجدادي وكثير من عائلتي بولنديين، ولكن أنا سعودي ، ولا حدود لثقتي بفريقي ويجب أن يكون هذا الأمر منعكس على الجميع

ومن ناحيته، قال صالح الشهري مهاجم المنتخب الوطني “نحن هنا لنخدم بلدنا ونقدم أرواحنا من أجله وهذه هي مكافأتنا الأكبر، وعلينا أن نكون في قمة التركيز ونحن نتحلى بالثقة الكافية

وأضاف صالح الشهري “نهدف لتسطير تاريخ جديد بالتأهل للدور الثاني من المونديال”.

ورد الشهري على سؤال حول تقليل المنتخبات الأورويية من منتخبات الشرق الأوسط قائلا “هذه مشكلتهم ونحن دورنا الرد عليهم داخل الملعب “.