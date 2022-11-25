قال الإعلامي الرياضي محمد الذايدي، إن جمهور المنتخب الوطني لكرة القدم يعد أيقونة كأس العالم 2022.

وأضاف أن جماهير المنتخب الوطني لفتت أنظار العالم، باللافتات والأغاني ومسيرات خلال وجوده بقطر، وذلك بحسب ما ذكره في سوالف رياضية المذاع على قناة 24 الرياضية.

وأكد أن بعض جماهير الأرجنتين برغم معرفتها للغة العربية إلا أنها أخذت تردد أهازيج جمهور العين، كما أن ما قاله الجماهير “ميسي فينك كسرنا عينك” أصبحت تتردد في كل مكان، مضيفا أن ما فعله جمهور الأخضر في قطر يجب أن تدرس.