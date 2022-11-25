أوضح الإعلامي والمتخصص بوسائل التواصل الاجتماعي، أمين أبو يحيى، سبب قيام مالك موقع تويتر الملياردير إيلون ماسك، بإعادة تنشيط حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم “تويتر” تعاني من أزمات مالية، مضيفا أن هذه الأزمة انعكست على الموظفين، وأدت لتسريح واستقالات الموظفين لخفض التكاليف، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة mbc.

وأكد أن إيلون ماسك، مالك تويتر، اضطر لبيع بعض أسمهمه في شركة تسلا ولجأ لقروض من أجل شراء تويتر، مضيفا أنه في ظل كل ذلك كان لابد أن يتجه لسياسة خفض التكاليف، مضيفا أن تويتر تعد أكثر منصة تعاني ماليا، لذلك يحاول ماسك تحقيق عوائد مالية وجلب المزيد من المتابعين على تويتر، وقام بإعادة تفعيل حساب ترامب من أجل تنشيط المنصة إلا أن هذا لم يحدث.