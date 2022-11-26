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السبت26 نوفمبر

العقل نعمة

منذ 41 دقيقة
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    التعليقات

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    أبو عمار عدد التعليقات : 59108 منذ 28 دقيقة

    فعلا العقل نعمه كبيره

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