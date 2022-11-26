وجه الفنان الأردني محمد العجارمة رسالة تحفيزية للمنتخب الوطني قبل مواجهة المنتخب البولندي في كأس العالم قطر 2022‪

وقال العجارمة في رسالته :” شدوا حيلكم كلوهم حيث وجدتموهم لحموهم تلحيم. عندنا الشهراني وسالم الدوسري والعويس”.

وأضاف ” ودنا ننبسط يارجال وانتم قدها . أنا بعد ما تشافيت من الفوز الأول، وما زلت متحمس اليوم شاهدت مباريات عشان لا اتلف أعصابي بكرة”.