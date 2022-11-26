وجه الفنان الأردني محمد العجارمة رسالة تحفيزية للمنتخب الوطني قبل مواجهة المنتخب البولندي في كأس العالم قطر 2022
وقال العجارمة في رسالته :” شدوا حيلكم كلوهم حيث وجدتموهم لحموهم تلحيم. عندنا الشهراني وسالم الدوسري والعويس”.
وأضاف ” ودنا ننبسط يارجال وانتم قدها . أنا بعد ما تشافيت من الفوز الأول، وما زلت متحمس اليوم شاهدت مباريات عشان لا اتلف أعصابي بكرة”.
شاهد رسالة تحفيزية من الفنان الاردني محمد العجارمة للمنتخب السعودي قبل مواجهة بولندا pic.twitter.com/mLht3f8ID9
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 26, 2022
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