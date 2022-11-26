تمكن المنتخب الأسترالي، من الفوز على نظيره التونسي، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت باستاد الجنوب بالوكرة القطرية، في ثاني لقاءات الفريقين بالمجموعة المونديالية الرابعة.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد لاعب التعاون سابقاً فاجيانو أوكاياما الياباني من الدرجة الثانية ميتشل ديوك من ضربة رأسية (23).

واستهلت تونس مشوارها المونديالي في سادس مشاركة، لها بتعادل ثمين أمام الدنمارك (صفر-صفر)، فيما تعرضت أستراليا لهزيمة قاسية أمام فرنسا حاملة اللقب 4-1. ويلتقي لاحقاً منتخبا فرنسا مع الدنمارك.