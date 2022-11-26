خسر المنتخب الوطني ضد منتخب بولندا بهدفين دون رد، في المباراة المقامة التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية ضمن الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم 2022.

وسجل منتخب بولندا الهدف الأول عن طريق بوليتزر زيلينسكي بعد تمريرة من زميله ليفاندوفسكي لتصبح النتيجة 1-0 في الدقيقة 41

وفي الدقيقة 45+2 أحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المهاجم صالح الشهري، لكن أهدرها سالم الدوسري بتصدي للحارس تشيزني ليحافظ على النتيجة 1-0.

وأحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للمنتخب البولندي بخطأ دفاعي في الدقيقة 82 من عمر المباراة، والذي يعد أول أهدافه في تاريخ المونديال .