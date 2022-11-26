علق الإعلامي عبدالعزيز المريسل على نتيجة مبارة الأخضر والمنتخب البولندي ، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني لايستحق الخسارة

وقال المريسل عبر حسابه بتويتر “لا أبالغ أن قلت إن هذه المباراة في تاريخ المنتخب السعودي التي لا يستحق فيها الخسارة أبداً,لنصفق لرجالنا الذين قدموا مباراة كبيرة و اثبتوا أن مستوى مباراة الارجنتين لم يكن صدفة”.

وتابع ” المنتخب الوطني سيطر على مباراة بولندا و بحول الله نصحح الأخطاء مباراة المكسيك ونكسب التأهل ”

وأضاف المريسل “أجمل ما في الموضوع رغم الخسارة أن مصيرنا في يدنا ماهو بيد غيرنا مهما كانت نتيجة الأرجنتين و المكسيك نفوز نتأهل ، و حسب المعطيات جميعنا نضمن المستوى بعد ما قدمناه في المباراتين ، و إن شاء الله التوفيق يحالفنا و نفوز ”