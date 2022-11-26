قال محمد البريك ظهير المنتخب السعودي أن حكم المباراة التي جمعت الاخضر والمنتخب البولندي ، حرمهم من تحقيق فوز مستحق في الشوط الأول.
وقال محمد البريك بعد المباراة ” الحمد لله الكورة فوز وخسارة وكان ودنا نفرح الجمهور، يتبقى لنا نهائي ثالث
وتابع “الحكم حرم منتخب السعودية من تحقيق فوز مستحق من الشوط الأول أمام بولندا، ونعد الجمهور بتقديم كل شيء بلقاء المكسيك”
وأضاف “زارنا وزير الرياضة الأمير عبد العزيز الفيصل وكان الكلام إيجابي وأخبرنا أنه فخور بنا” .
محمد البريك لاعب منتخب #السعودية: تتبقى لنا مباراة أخيرة بمثابة نهائي و سنعمل لتعويض جماهيرنا #كأس_العالم_FIFA #قطر2022 #POL #KSA #Qatar2022 #FIFAWorldCup#الأخضر #الصقور #KierunekKatar@SaudiNT @LaczyNasPilka pic.twitter.com/xCSBBRkvG7
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 26, 2022
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