قال محمد البريك ظهير المنتخب السعودي أن حكم المباراة التي جمعت الاخضر والمنتخب البولندي ، حرمهم من تحقيق فوز مستحق في الشوط الأول.

وقال محمد البريك بعد المباراة ” الحمد لله الكورة فوز وخسارة وكان ودنا نفرح الجمهور، يتبقى لنا نهائي ثالث

وتابع “الحكم حرم منتخب ‎السعودية من تحقيق فوز مستحق من الشوط الأول أمام ‎بولندا، ونعد الجمهور بتقديم كل شيء بلقاء المكسيك”

وأضاف “زارنا وزير الرياضة الأمير عبد العزيز الفيصل وكان الكلام إيجابي وأخبرنا أنه فخور بنا” .