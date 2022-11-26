أعرب مدرب المنتخب الوطني هيرفي رينارد عن فخره بأداء اللاعبين في مباراة اليوم أمام بولندا ضمن الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم 2022.

وقال رينارد بعد انتهاء المباراة بنتيجة 2-0 لصالح بولندا: “أنا فخور باللاعبين وبما قدموه اليوم ، وسنواصل حتى النهاية لا تظنون بأننا استسلمنا”.

وأضاف: “أنا لا أبتسم هكذا إلا عندما أكون فخور، الكُرة لم تنصفنا ، كنا نستحق التعادل بأكثر من لقطة، ولم ننتهي بعد ، لازلنا واقفون وسنقاتل للنهاية”.

وعن الغيابات بصفوف المنتخب قال: “لدينا فريق جيد، ونملك البديل تذكروا جيداً لم ننتهي بعد، كونوا معنا”.

وعن خطأ عبدالإله المالكي قال رينارد: “من السهولة أن نغضب ونعاتب، ولكن تلك كرة القدم فيها العديد من الأخطاء، لذلك توجهت للمالكي بعد المباراة لدعمه لأننا لا نريد أن نخسر الفريق”.