تغاضي الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو الذي أدار مباراة المنتخب الوطني وبولندا عن بعض الأخطاء المؤثرة للمنتخب البولندي .

وأظهرت لقطات مصورة لحظة تدخل اللاعب البولندي ماتي كاش على محمد البريك والتي اكتفى الحكم باحتسابها مخالفة فقط دون إشهار بطاقات ، حيث كان يستحق الطرد نظرا لأن بحوزته بطاقة صفراء

كما تحرك تشيزني حارس مرمى منتخب بولندا من على خط المرمى قبل تسديد سالم الدوسري ركلة الجزاء والتي نجح في التصدى لها.

يذكر أن المنتخب البولندي تغلب على نظيره المنتخب الوطني بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية ضمن الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم 2022.