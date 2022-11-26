أشاد مشجعان بولنديان بمستوى المنتخب الوطني أمام نظيره البولندي في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم .

وحرص المشجعان البولنديان على ارتداء العقال والغترة خلال حضورهما مواجهة الأخضر والمنتخب البولندي في كأس العالم بقطر

وأكد المشجعان أن الاخضر له فرصة كبيرة للتأهل أمام ‎المكسيك ، حيث أشارا إلى أن أدائهم سريع مما يساعدهم في التأهل.