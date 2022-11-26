أشاد مشجعان بولنديان بمستوى المنتخب الوطني أمام نظيره البولندي في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم .
وحرص المشجعان البولنديان على ارتداء العقال والغترة خلال حضورهما مواجهة الأخضر والمنتخب البولندي في كأس العالم بقطر
وأكد المشجعان أن الاخضر له فرصة كبيرة للتأهل أمام المكسيك ، حيث أشارا إلى أن أدائهم سريع مما يساعدهم في التأهل.
مشجعان بولنديان مرتديان العقال والغترة يشيدان بمستوى منتخب #السعودية ويؤكدان أن له فرصة كبيرة للتأهل أمام #المكسيك #قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/0Qcls7V3Xb
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 26, 2022
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