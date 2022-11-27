تغلب منتخب الأرجنتين على المكسيك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم “فيفا قطر 2022”.

وأحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الأول في الدقيقة 64، وأضاف إينزو فيرناندز الهدف الثاني لصالح الأرجنتين أيضا في الدقيقة 87، بعد تمريرة من ميسي، ليسدد كرة رائعة في الزاوية اليسرى من الحارس أوتشوا.

وبهذه النتيجة ،رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 3 نقاط، ليصعد إلى وصافة ترتيب المجموعة الثالثة، بفارق الأهداف عن الاخضر، الذي يحتل المركز الثالث، فيما تجمد رصيد المكسيك عند نقطة واحدة، في ذيل المجموعة.