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صدى سبورت
خالد بدرة : الأخضر قدم مستوى ممتاز جدا والمنتخب البولندي لعب على الأخطاء
خالد بدرة : الأخضر قدم مستوى ممتاز جدا والمنتخب البولندي لعب على الأخطاء
منذ 2 ساعة
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