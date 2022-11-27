‏قام جمهور الكاميرون بالتظاهر وافتعال الشغب أمام بيت لاعب منتخب سويسرا بريل إيمبولو؛ بسبب تسجيله هدف الفوز باللقاء الأخير بين المنتخبين .

ووثق مقطع فيديو لتجمهر جمهور الكاميرون أمام بيت إيمبولو، اعتراضًا على هدف الفوز الذي سجله باللقاء الأخير نظرًا لكونه من أصول كاميرونية.

وأظهر الفيديو حالة الغضب الواسعة التي تحيط بالجماهير، كما بيّن تظاهر الجمهور من أمام بيت إيمبولو سويسرا، وافتعال الشغب .

يُذكر أن اللاعب قد أحرز هدف التقدم لمنتخب سويسرا في شباك الكاميرون، في المباراة التي تقام على ملعب الجنوب، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022، إلا أنه رفض الاحتفال بسبب أصوله الكاميرونية.