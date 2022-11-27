توفيت إيرين كارا الممثلة والمغنية وكاتبة الأغاني، الحاصلة على جائزتي أوسكار وجرامي والتي اشتهرت بعملها في فيلمي (فلاش دانس)، عن عمر يناهز الـ 63 عامًا.

وذكرت جوديث موس في بيان نشرته على تويتر :”إن كارا توفيت في منزلها بفلوريدا وإن سبب الوفاة غير معروف حاليًا.”

وتابعت في البيان :”كانت روحا موهوبة جميلة سيعيش إرثها إلى الأبد من خلال موسيقاها وأفلامها”.

يُذكر أن مسيرة كارا المهنية بدأت في مجال الأعمال الاستعراضية في سن مبكرة وامتدت إلى المسرح والتلفزيون والموسيقى والسينما، وحققت كارا انطلاقة كبيرة في عام 1980 عندما لعبت دور كوكو هرنانديز في الفيلم الموسيقي الشهير “فيم”.