أكدت مصادر، اليوم الأحد، أن نيمار قد يعود للمشاركة مع منتخب البرازيل في مباراته ضد الكاميرون، وذلك بعد تعرضه للإصابة في الكاحل في فوز فريقه 2-صفر على صربيا في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر الخميس الماضي.

وقالت المصادر: “جلبت الـ 48 ساعة الأولى بعد إصابة كاحله الأيمن بشرى سارة لنيمار. التقييم الطبي – واللاعب نفسه – بعد استكمال المرحلة الأولى من العلاج يعطي الأمل في أن الرقم 10 قد يكون متاحًا لتيتي بالفعل في مباراة ضد الكاميرون، آخر مرحلة من دور المجموعات، الجمعة المقبلة”.

وستلعب البرازيل في مواجهة سويسرا يوم الاثنين المقبل بدون نجمها الأبرز نيمار الذي استبعد من تشكيلة المباراة بسبب الإصابة.

وستكون أمام مدرب البرازيل تيتي عدة خيارات للانتقاء منها بدلا من نيمار في مواجهة سويسرا بينما يقاتل لاعب باريس سان جيرمان لاستعادة لياقته قبل مراحل خروج المغلوب بعد إصابته في أربطة الكاحل الأيمن التي أزعجته طوال سنوات.