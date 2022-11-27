بالصور.. الأميرة اليابانية تدعم منتخب بلادها بالمدرجات أمام كوستاريكا⁩

تواجدت تاكا مادو الأميرة اليابانية برفقة جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لمساندة منتخب اليابان أمام كوستاريكا.

ويأتي ذلك في المباراة المقامة حالياً على ملعب أحمد بن علي ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.

ويعد منتخب اليابان متساويًا مع إسبانيا في صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة بمونديال قطر 2022، برصيد 3 نقاط ولكن يتفوق “الماتادور” بفارق الأهداف، فيما يأتى منتخب ألمانيا وكوستاريكا فى المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.