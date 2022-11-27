أكد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أن لاعب المنتخب الوطني محمد كنو، هو أحد أفضل اللاعبين في كأس العالم، لافتًا إلى أن ما يقدمه في البطولة يفوق الوصف.

وأوضح “الصرامي” خلال ظهوره في برنامج “صباح السعودية”: “في لاعبين لا تستطيع الاستغناء عنهم بأي حال من الأحوال، يعني مثلًا واحد مثل محمد كنو له ثمانية أشهر حديث الناس كلها، بسبب توقيعه للنصر ثم الهلال، وإيقاف وغرامات، لكن لما بدأت البطولة، محمد كنو الآن واحد من أفضل اللاعبين في البطولة”.

وتابع: ” يوجد لاعبين وهم قلة بالمناسبة لا يتأثرون بأي حال من الأحوال بالمحيط اللي حولهم سواء كان جيدًا أو سيئًا”.