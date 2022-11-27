أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأحد، على تراجع بنسبة 1.3 %، مغلقا عند 10796 نقطة (- 142 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ عام، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.6 مليار ريال، هي الأدنى منذ فبراير 2020.

وشهدت الجلسة تراجعا لأغلب الأسهم المتداولة، تقدمها سهما “مصرف الراجحي” و”الأهلي السعودي”، بنسبة 1 % عند 81.80 ريال و52.60 ريال، على التوالي.

وأنهت أسهم “بنك ساب” و”بنك البلاد” و”مصرف الإنماء” و”سابك للمغذيات” و”أكوا باور” و”المراعي”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و4 %.

وتراجع سهم “مرافق” المدرج حديثا في السوق، بنسبة 1 % عند 47.30 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 9 ملايين سهم.

وتصدر سهم “ملاذ للتأمين” تراجعات اليوم بنسبة 10 %.

في المقابل، تصدر سهم “شمس” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 32.05 ريال.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، تراجع كل من “سيكو السعودية ريت” و”المعذر ريت” بأكثر من 4 %.