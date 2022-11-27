كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة (مساعد تنفيذي) لحملة الدبلوم فأعلى.

وأوضحت الهيئة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:

– مساعد تنفيذي.

وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم هي:

1- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.

2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

3- مهارات ممتازة في التواصل.

4- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

5- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج (أوفيس)

وأشارت إلى أن التقديم ومعرفة بقية الشروط والمهارات من خلال الموقع .