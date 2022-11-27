كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة (مساعد تنفيذي) لحملة الدبلوم فأعلى.
وأوضحت الهيئة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:
– مساعد تنفيذي.
وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم هي:
1- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.
2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
3- مهارات ممتازة في التواصل.
4- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
5- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج (أوفيس)
وأشارت إلى أن التقديم ومعرفة بقية الشروط والمهارات من خلال الموقع .
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