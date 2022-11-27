قادت أهداف كيليان مبابي في كأس العالم 2018، 2022، لرفع رصيده إلى سبعة أهداف، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سجله اللاعب الفرنسي تييري هنري بستة أهداف في نهائيات كأس العالم.

وأصبح مبابي الآن متساويا مع الرقم القياسي الذي سجله أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه في تسجيل الأهداف في نهائيات كأس العالم قبل بلوغ سن الـ24 عاما.

ويتأخر مبابي بتسعة أهداف عن الرقم القياسي الذي سجله الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم ميروسلاف كلوزه، الذي أحرز 16 هدفاً خلال 24 مباراة في 4 مشاركات بكأس العالم.