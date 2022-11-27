قرر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ، استبعاد لاعب الفريق عبدالفتاح عسيري، من البعثة التي غادرت إلى أبوظبي لإقامة المعسكر التحضيري.

وجاء قرار المدرب بسبب عدم التزام عسيري ببرنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له منذ الإصابة التي تعرض لها منذ عدة أشهر، الأمر الذي أطال مدة علاجه، وفقا لـ”الرياضية”.

من جهة أخرى وضع نادي النصر اهتمامه على لاعب تيغريس المكسيكي، البرازيلي رفاييل كاريوكا، حيث يرغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية أن تيغريس لم يبدي اهتمام بتجديد عقد لاعبه كاريوكا، وسيدخل اللاعب الفترة الحرة مع عقده في يناير المقبل، والتي تتيح له التوقيع لأي ناد دون الرجوع إلى ناديه.