قال لاعب فريق الاتحاد والمنتخب المغربي، عبدالرزاق حمدالله، إنه يتمنى من كل العرب مؤازرة ودعم ⁧‫المنتخب الوطني في مباراة المكسيك في منافسات كأس العالم 2022.

وأضاف أنهم لا يمثلون المغرب وإنما يمثلون كل العرب، متعهدا بأن يكونوا على نفس الجدية للفوز والتأهل، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الكاس.

ولفت إلى أن لاعبي منتخبه يلعبون في دوريات كبرى، لذلك فلديهم كل المقومات للذهاب بعيدا في مونديال قطر 2022، مقدما الشكر للجماهير العربية التي ساندت منتخبه، وأظهرت أن العرب يد واحدة.