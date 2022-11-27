سلطت صحيفة ديلي ميل البريطانية الضوء على فوز المنتخب المغربي اليوم الأحد على نظيره البلجيكي 2-0، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بكأس العالم 2022.

وقالت الصحيفة: “رفع مشجعو المغرب سقف ملعب الثمامة بعد أن تسبب فريقهم في مفاجأة كبيرة أخرى في كأس العالم في قطر بفوزه 2-0 على بلجيكا”.

وأعادت الصحيفة ذكر الخسارة المدوية التي تلقاها المنتخب الأرجنتيني أمام الأخضر، بنتيجة 2-1، مشيرة إلى أن المغرب والسعودية واليابان، قلبوا الموازين في هذه النسخة من كأس العالم.

وأضافت: “ينضم شمال إفريقيا إلى المملكة العربية السعودية واليابان ، منتصري الأرجنتين وألمانيا على التوالي ، في إزعاج النظام القديم”.