قال متخصص في التسويق الإلكتروني، خطاف الخطاف، إن تحقيق أرباح من “التيك توك” لا يشترط عدد كبير من المتابعين للحساب، مضيفا أن الأرباح التي يسمعها من “التيك توك” حقيقية، وهناك 4 مشاهير ربحوا 250 ألف دولار في ليلة واحدة.
وأكد أنه ربح 1دولار من 10 مشاهدين، ويزداد الربح بزيادة عدد المشاهدين، مضيفا أن الموهوبين يمكنهم الاستفادة من المنصة والربح فيه، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “ياهلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.
ولفت إلى أن ليس كل مشاهدات مقاطع “التيك توك” حقيقية، وحتى في “البث المباشر”، مضيفا أن بعض هذه المشاهدات تكون غير حقيقة.
وأشار إلى أن البعض يمكن أن يروج لمحتوى البث قبل البدء فيه بـ 10 ريالات، ومن خلال هذه الوسيلة يمكن أن يزيد من المشاهدات.
وحذر من اللجوء لبرامج المشاهدات الوهمية في البث المباشر، إذ يمكن أن تضر بحساب الشخص ويغلق ويخسر متابعيه بسبب مثل هذه البرامج.
متخصص في التسويق الإلكتروني: تحقيق أرباح من "التيك توك" لا يشترط عدد كبير من المتابعين للحساب @khattaf1@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/WhcAB8X7Lq
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 27, 2022
ربع مليون دولار في ليلة واحدة!!..
متخصص في التسويق الإلكتروني: الأرباح التي نسمعها من "التيك توك" حقيقية.. وهناك 4 مشاهير ربحوا 250 ألف دولار في ليلة واحدة@khattaf1@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/neLmVWh2Ie
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 27, 2022
متخصص في التسويق الإلكتروني يكشف أسرار رفع نسب المشاهدات الوهمية في البث المباشر على "تيك توك" ويحذر منها@khattaf1@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/b5zthechCw
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 27, 2022
متخصص في التسويق الإلكتروني: ليس كل مشاهدات مقاطع "التيك توك" حقيقية، وحتى في "البث المباشر" @khattaf1@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/IzMqMGCSaJ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 27, 2022
متخصص في التسويق الإلكتروني يروي لياهلا تجربته مع الأرباح من تطبيق "التيك توك" @khattaf1@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/lwUFjn6W71
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 27, 2022
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