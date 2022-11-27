قال متخصص في التسويق الإلكتروني، خطاف الخطاف، إن تحقيق أرباح من “التيك توك” لا يشترط عدد كبير من المتابعين للحساب، مضيفا أن الأرباح التي يسمعها من “التيك توك” حقيقية، وهناك 4 مشاهير ربحوا 250 ألف دولار في ليلة واحدة.

وأكد أنه ربح 1دولار من 10 مشاهدين، ويزداد الربح بزيادة عدد المشاهدين، مضيفا أن الموهوبين يمكنهم الاستفادة من المنصة والربح فيه، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “ياهلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

ولفت إلى أن ليس كل مشاهدات مقاطع “التيك توك” حقيقية، وحتى في “البث المباشر”، مضيفا أن بعض هذه المشاهدات تكون غير حقيقة.

وأشار إلى أن البعض يمكن أن يروج لمحتوى البث قبل البدء فيه بـ 10 ريالات، ومن خلال هذه الوسيلة يمكن أن يزيد من المشاهدات.

وحذر من اللجوء لبرامج المشاهدات الوهمية في البث المباشر، إذ يمكن أن تضر بحساب الشخص ويغلق ويخسر متابعيه بسبب مثل هذه البرامج.

ربع مليون دولار في ليلة واحدة!!..

متخصص في التسويق الإلكتروني: الأرباح التي نسمعها من "التيك توك" حقيقية.. وهناك 4 مشاهير ربحوا 250 ألف دولار في ليلة واحدة@khattaf1@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/neLmVWh2Ie — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 27, 2022