قال محلل الطقس، عقيل العقيل، إنه من المتوقع أن يكون شتاء هذا العام الأعلى بمعدل هطول الأمطار.

وأكد أن فصل الشتاء لهذا العام سيكون دافئ أكثر من المعتاد، وذلك بحسب ما ذكره خلال بقناة الإخبارية.

ونوه بأنه يتوقع أن يكون هطول الأمطار على مناطق شمال غرب وشمال، وشمال شرق المملكة، والسواحل الغربية، وسواحل المدينة المنورة وتبوك.