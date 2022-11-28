كشفت مصادر، أن لاعب المنتخب الوطني محمد البريك سيغيب عن مواجهة الأخضر المقبلة أمام المكسيك في الجولة الثالثة بدور المجموعات في مونديال قطر 2022.

وأشارت المصادر، إلى أن محمد البريك بات خارج حسابات الجهاز الفني للأخضر بقيادة رينارد في كأس العالم؛ بسبب حاجته إلى برنامج علاجي يمتد لأكثر من أسبوعين، بسبب إصابة عضلة الساق الخلفية، وفقا لصحيفة “الرياضية”.

وكان المنتخب الوطني كشف تفاصيل إصابة لاعب الفريق، محمد البريك خلال معسكر الأخضر تحضيرًا لمواجهة المكسيك، مبينا أن الفحوصات الطبية كشفت عن إصابة محمد البريك في عضلة الساق.