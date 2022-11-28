كشفت شركة ساس التقنية للمقاولات، عن توفر 51 وظيفة شاغرة، للعمل في مشروع (مشروع صيانة شوارع وأرصفة غرب الرياض نطاق بلدية نمار الجزء الأول).

وأشارت شركة ساس التقنية للمقاولات، إلى الوظائف الشاغرة التي تشمل:

1- مدير المشروع.

2- مهندس مدني (3 وظائف).

3- مهندس مواد.

4- مسّاح (3 وظائف).

5- مراقب (8 وظائف).

6- حاسب كميات (وظيفتان).

7- مراقب أمن وسلامة.

8- مراقب لأعمال الطوارئ (4 وظائف).

9- كهربائي (4 وظائف).

10- سباك (4 وظائف).

11- عامل (20 وظيفة).

وحول طريقة التقديم: تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):هنا