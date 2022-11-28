أعلنت وكالة شؤون الأفواج الأمنية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للجنسين.

وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو جندي، وفقاً للشروط التالية :

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

2- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

4- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

5- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

6- أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا حالياً، وذلك من خلال الموقع