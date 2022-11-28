هاجم الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريس، لاعب الأرجنتين ليونيل ميسي، وتوعده بالضرب، بعدما أهان قميص منتخب بلاده بعد فوز الأرجنتين بثنائية نظيفة على المكسيك في كأس العالم قطر 2022‪

وكتب كانيلو عبر حسابه الشخصي على تويتر: “هل شاهدتم ميسي يمسح الأرض بالقميص الخاص بنا؟”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “ليدعو الله ألا أعثر عليه”، مشيرًا إلى أنه سوف يضربه في حالة قابله وجهًا لوجه.

وتابع في تغريدة ثالثة: “كما أحترم الأرجنتين، عليك احترام المكسيك، أنا لا اتحدث عن البلاد بالكامل، اتحدث عن ميسي وتصرفه الأخرق”.