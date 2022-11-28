هاجم الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريس، لاعب الأرجنتين ليونيل ميسي، وتوعده بالضرب، بعدما أهان قميص منتخب بلاده بعد فوز الأرجنتين بثنائية نظيفة على المكسيك في كأس العالم قطر 2022
وكتب كانيلو عبر حسابه الشخصي على تويتر: “هل شاهدتم ميسي يمسح الأرض بالقميص الخاص بنا؟”.
وأضاف في تغريدة أخرى: “ليدعو الله ألا أعثر عليه”، مشيرًا إلى أنه سوف يضربه في حالة قابله وجهًا لوجه.
وتابع في تغريدة ثالثة: “كما أحترم الأرجنتين، عليك احترام المكسيك، أنا لا اتحدث عن البلاد بالكامل، اتحدث عن ميسي وتصرفه الأخرق”.
و أنا على بالي حبوب و طيوب و آخرتها طلع نمس !! خلاص بعد كذا نسميه “ميسي …. النمسي” ههههههههه
كن أنت كما أنت ولا تكن كما يريدون هم
والله طلع وصخ ميسي و قليل ادب