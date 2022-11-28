أصدر منظّم المياه عدداً من التراخيص الخاصة بممارسة أنشطة تقديم الخدمة؛ للمحافظة على الثروة المائية، والذي يسعى من خلاله إلى تنظيم القطاع من خلال وضع العديد من الأعمال لرفع جودة تقديم خدمات المياه.

وأوضح المنظّم أنه تم وضع منهجيات لمراقبة أداء المرخص لهم من خلال العديد من المؤشرات التي تغطي سلاسل الإمدادات وأهمها جودة المياه وكفاءة الاستخدام، بالإضافة إلى العمل على التحقق من التزام المرخص لهم بهذه المؤشرات وشروط الرخصة مما يؤدي إلى رفع جودة عمل المرخص لهم بالقطاع.

وقد أطلق منظم المياه حملته التوعوية اليوم بعنوان “التراخيص” بهدف توضيح آلية تنظيم تقديم الخدمات من قبل المرخص لهم، مبيناً أن أنشطة تقديم خدمات المياه تتطلب الحصول على رخصة مزاولة نشاط، والتي تتمثل في (نشاط إنتاج المياه المحلاة ونشاط إنتاج المياه المنقاة، ونشاط نقل المياه المحلاة والمنقاة، وكذلك نشاط الخزن الإستراتيجي للمياه، ونشاط توزيع المياه المحلاة والمنقاة وبيعها بالتجزئة، إضافة إلى نشاط تجميع مياه الصرف الصحي، ونشاط معالجة مياه الصرف الصحي، ونشاط نقل وتوزيع المياه المعالجة وبيعها بالتجزئة، ونشاط المتاجرة بالمياه، وأخيراً أنشطة المشتري الرئيس المشمولة باختصاص منظم المياه.

وأشار منظّم المياه أنه أصدر العديد من التراخيص لمقدمي الخدمة ومن بينها: (الشركة السعودية لشراكات المياه، شركة المياه الوطنية، المؤسسة العامة لتحلية المياه، شركة نقل وتقنيات

المياه، شركة مرافق)، وبعض من شركات القطاع الخاص.

وأكد المنظّم أنه الجهة المسؤولة عن إصدار الرخص في أنشطة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة ماعدا أنشطة الإنتاج المزدوج، ويمكن لمقدمي الخدمة التواصل وتقديم الطلبات عبر موقعه الإلكتروني هنا أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بإصدار الرخص: [email protected]

يُذكر أن أحد مهام منظّم المياه هي متابعة أداء المرخص لهم للسعي على أن تكون إمدادات المياه بشكل آمن وبموثوقية تحقق الجودة ولحصول كل مستفيد على المياه بما يكفل حماية حقوق الجميع.