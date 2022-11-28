امتاز عساف حسين العساف بالحكمة والحنكة والعدل، وكانت سببا مهما لثقة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- فيه؛ حيث اجتمعت فيه الخصال التي يبحث عنها الملك للمهمات التي سيكلف بها.
وكان لدى عساف العساف خبرة عسكرية وسياسية؛ لذلك عند اختيار أميرًا للرس تم اختياره، حيث أصدر الملك عبدالعزيز سنة 1339 هجرية، عبر رسالة خطية أرسلها إلى عساف العساف أمرًا يقضي بتعيينه أميرًا على بلدة الرس، بحسب برنامج “رجال الملك عبدالعزيز”، عبر قناة “السعودية”.
وأوصى الملك عبدالعزيز -رحمه الله- عساف العساف، أن يكون على درب الجماعة، وأن يكون في خدمة الناس، وألا يجالس أصحاب الشبهات، وألا يطمع في أموالهم، في موقف يؤكد حرص واهتمام الملك بالمواطنين وراحتهم.
#رجال_عبدالعزيز | أسباب ثقة الملك عبدالعزيز بعساف العساف. #قناة_السعودية pic.twitter.com/WV2pPYkDAl
— قناة السعودية (@saudiatv) November 27, 2022
#رجال_عبدالعزيز | وصايا الملك عبدالعزيز لعساف العساف عندما أمر بتعيينه أميرًا على الرس. #قناة_السعودية pic.twitter.com/bL8bWdC299
— قناة السعودية (@saudiatv) November 27, 2022
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