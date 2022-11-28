امتاز عساف حسين العساف بالحكمة والحنكة والعدل، وكانت سببا مهما لثقة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- فيه؛ حيث اجتمعت فيه الخصال التي يبحث عنها الملك للمهمات التي سيكلف بها.

وكان لدى عساف العساف خبرة عسكرية وسياسية؛ لذلك عند اختيار أميرًا للرس تم اختياره، حيث أصدر الملك عبدالعزيز سنة 1339 هجرية، عبر رسالة خطية أرسلها إلى عساف العساف أمرًا يقضي بتعيينه أميرًا على بلدة الرس، بحسب برنامج “رجال الملك عبدالعزيز”، عبر قناة “السعودية”.

وأوصى الملك عبدالعزيز -رحمه الله- عساف العساف، أن يكون على درب الجماعة، وأن يكون في خدمة الناس، وألا يجالس أصحاب الشبهات، وألا يطمع في أموالهم، في موقف يؤكد حرص واهتمام الملك بالمواطنين وراحتهم.