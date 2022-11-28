كشفت وزارة الحج والعمرة، عن ترشيح 6 متقدمين على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام.

وأوضحت الوزارة، أن الوثائق المطلوبة: أصل الهوية الوطنية + نسخة منها، عدد ( 4 ) صور شمسية مقاس ( 486 ) ذو خلفية بيضاء، العنوان الوطني، الحساب البنكي،أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها موضحا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية، من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل، بينما للاستعلام عبر موقع الوزارة