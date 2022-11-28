أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الاثنين على تراجع بنسبة 0.5 %، مغلقا عند 10747 نقطة (-50 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.4 مليار ريال.

وتراجع سهم “أرامكو السعودية” بنسبة 3 % عند 32.20 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 6.3 مليون سهم.

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”اس تي سي” و”سابك” و”أكوا باور” و”سلوشنز” و”بنك البلاد” و”سيرا” و”جرير” و”بترورابغ”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وتصدر سهم “كهرباء السعودية” تراجعات اليوم بأكثر من 4 % عند 24.44 ريال.

في المقابل، صعدت أسهم “دار الأركان” و”سابك للمغذيات” و”الآمار” و”علم” و”رعاية” و”حلواني إخوان” و”المجموعة السعودية”، بنسب تراوح بين 3 و6 %.

وتصدر سهما “شمس” و”عذيب للاتصالات” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.