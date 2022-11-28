وقعت قناة “فوكس” التلفزيونية الأمريكية في فضيحة مدوية بعد التصوير مع شبيه البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان اعتقادا أنه اللاعب الحقيقي.

وأخطأ المذيع الأمريكي معتقدا أن أحد الشباب الذين يشبهون نيمار نجم منتخب البرازيل لدرجة أن بعضهم التقط عدة صور “سيلفي” معه.

ولم يصدق المراسل حظه عندما اعتقد أنه رأوا اللاعب يمشي في شوارع الدوحة، وعلى الفور، قام بنقل الكاميرا نحو الشاب البرازيلي، معتقدا أنه نيمار ويجب تصويره حصريا للقناة وكتب الشبكة بحماس على وسائل التواصل الاجتماعي “شوهد نيمار وهو يتجول في الدوحة”.

واكتشفت القناة الخطأ بعد 20 دقيقة ونشروا تحديثا عبر حساب الشبكة على تويتر أشاروا فيه إلى انخداعهم في شبيه نيمار.

ويؤكد ذلك الموقف أن أمريكا لا تزال بعيدة كل البعد عن الاهتمام بكرة القدم .