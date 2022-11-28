الاعداد السابقة للصحيفة
الاثنين28 نوفمبر
  • الرئيسية
  • حوادث
  • دوريات الأمن بمحافظة صبيا تقبض على مقيم لنقله 9 مخالفين لنظام أمن الحدود

دوريات الأمن بمحافظة صبيا تقبض على مقيم لنقله 9 مخالفين لنظام أمن الحدود

منذ 18 دقيقة
0
دوريات الأمن بمحافظة صبيا تقبض على مقيم لنقله 9 مخالفين لنظام أمن الحدود
تابعوا صدي على

قبضت دوريات الأمن بمحافظة صبيا في منطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية لنقله في مركبته 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    دوريات الأمن بمحافظة صبيا تقبض على مقيم لنقله 9 مخالفين لنظام أمن الحدود

    دوريات الأمن بمحافظة صبيا تقبض على مقيم لنقله 9 مخالفين لنظام أمن الحدود

    منذ 18 دقيقة
    0
    999
    لاعب المسكيك: سنضحي بحياتنا للفوز على السعودية

    لاعب المسكيك: سنضحي بحياتنا للفوز على السعودية

    منذ 19 دقيقة
    0
    صور..فضيحة لمحطة &#8220;فوكس&#8221; الأمريكية بسبب نيمار

    صور..فضيحة لمحطة “فوكس” الأمريكية بسبب نيمار

    منذ 25 دقيقة
    0
    1100
    لمحبي التزلج في المملكة..&#8221;تروجينا&#8221; تنجح في إنتاج الثلوج بجبال السروات

    لمحبي التزلج في المملكة..”تروجينا” تنجح في إنتاج الثلوج بجبال السروات

    منذ 32 دقيقة
    0
    1100
    تسريب بيانات 500 مليون مستخدم لواتساب من 84 دولة

    تسريب بيانات 500 مليون مستخدم لواتساب من 84 دولة

    منذ 39 دقيقة
    0
    999