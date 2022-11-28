تمكن منتخب غانا على منتخب كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما في استاد المدينة التعليمية بقطر ضمن منافسات كأس العالم في قطر.

وافتتح منتخب غانا التسجيل بهدف في الدقيقة 24 من خلال اللاعب محمد ساليسو، ثم تبعه اللاعب محمد قدوس في الدقيقة 34 من عمر اللقاء.

وأحرز منتخب كوريا هدفا في الدقيقة 58 من خلال اللاعب تشو غو سونغ، ثم سجل هدف التعادل في الدقيقة 61 من خلال اللاعب ذاته، لكن اللاعب محمد قدوس سجل الهدف الثالث لمنتخبه لتنتهي المباراة بفوز غانا على كوريا الجنوبية.