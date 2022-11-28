أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، حكم تنازل الأخ عن نصيبه من الميراث لأخيه قبل توزيعه.

وقال المنيع: “في حال كان التنازل قبل توزيعه وبعد استحقاقه لا شيء في ذلك وله أجر ذلك لا سميا إذا كان أخوه فقيرا أو مستحقا”.

وتابع: “أما لو تنازل عن حقه في حياة أبيه فأهل العلم يقولون لا قيمة لهذا التنازل لأنه تنازل عن شيء لم يستحقه، واستحقاقه لا يكون إلا بعد وفاة المورث”.