أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، حكم تنازل الأخ عن نصيبه من الميراث لأخيه قبل توزيعه.
وقال المنيع: “في حال كان التنازل قبل توزيعه وبعد استحقاقه لا شيء في ذلك وله أجر ذلك لا سميا إذا كان أخوه فقيرا أو مستحقا”.
وتابع: “أما لو تنازل عن حقه في حياة أبيه فأهل العلم يقولون لا قيمة لهذا التنازل لأنه تنازل عن شيء لم يستحقه، واستحقاقه لا يكون إلا بعد وفاة المورث”.
#فتاوى | ما حكم تنازل الأخ عن نصيبه من الميراث لأخيه قبل توزيعه؟ pic.twitter.com/kHkh4rlvHd
— فتاوى (@Fatawa_sa) November 28, 2022
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