اعلنت منصة أبشر، اليوم الاثنين، عن إتاحة خدمة اشتراطات الوالدين بشأن أخذ موافقتهم لسفر أحد أفراد الأسرة إلكترونيًّا.

وقالت المنصة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أت الهدف من إطلاق الخدمة وطريقة الدخول للخدمة، والتي تتعلق بإصدار تصريح للسفر أو في حالة تجديد جواز السفر.

وتُمكن هذه الخدمة أحد الأطراف (والد/ والدة) من الموافقة على إنجاز بعض خدمات الجوازات لأفراد الأسرة لمن هم دون 18 عامًا.

ويمكن الدخول للخدمة عن طريق مايلي:

1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب خدماتي.

2 – اختيار الجوازات.