تقدم مجلس إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي باستقالته بالكامل، بما في ذلك الرئيس أندريا أنييلي ونائب الرئيس بافيل نيدفيد، بحسب شبكة “سكاي سبورتس”.

وأضافت الشبكة أن المدير العام موريزيو أريفابيني، استقال لكنه سيظل مسؤولا عن الإدارة في هذه الفترة الانتقالية، ومن الواضح أنه يتجه نحو إدارة جديدة.

فيما سيتم تعيين مجلس استثنائي وذلك بعد فتح مكتب المدعي العام في تورينو تحقيقا مع المجلس في تهم تتعلق بالميزانية التي ستتم الموافقة عليها، وتأجيل اجتماع المساهمين إلى 27 ديسمبر المقبل، وفقا لصحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية.