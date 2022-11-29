علق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، على فوز البرتغال على الأوروجواي، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022.

وقال كريستيانو رونالدو:”نحن في دور الـ16 لكأس العالم! عمل رائع أيها الفريق! لقد أكدنا قوتنا وجودتنا في مواجهة خصم يتمتع بجدارة كبيرة”.

وتابع كريستيانو رونالدو:” نحن نقاتل وحلمنا لا يزال حيا!، تحيا البرتغال”.

وكان البرتغالي برونو فرنانديز سجل هدفي منتخب بلاده في الدقيقتين (54 و90 من ركلة جزاء) من زمن اللقاء.

ويهذه النتيجة، ينفرد المنتخب البرتغالي بصدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل الأوروجواي الترتيب بنقطة واحدة.