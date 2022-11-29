تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو:3٫90022 مقابل الريال الواحد 0٫25639
الدولار:3٫75751 مقابل الريال الواحد 0٫26613
درهم إماراتي:1٫02298 مقابل الريال الواحد 0٫97754
ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫59997
دينار أردني:5٫29980 مقابل الريال الواحد 0٫18869
دينار كويتي:12٫21470 مقابل الريال الواحد 0٫08187
دينار بحريني: 9٫96547 مقابل الريال الواحد 0٫10035
الريال القطري:2٫51924 مقابل الريال الواحد 0٫96899
الدرهم المغربي:0٫34963 مقابل الريال الواحد 2٫86013
الجنيه المصري:0٫15292 مقابل الريال الواحد 6٫53896
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