أشاد لمتحدث الرسمي السابق لنادي النصر سعود الصرامي بشخصية نجم الهلال محمد كنو، مؤكداً أنه نجم المونديال.

وقال الصرامي :” لم أري لاعب لديه القدرة على امتصاص أي مشكلة تحيط به مثل محمد كنو، فكان محمد كنو ع مدار ٨ شهور بسبب مشكلة توقيعه للنصر حديث الناس والاعلام والسوشيال ميديا”.

وأضاف ” لكن رغم ذلك كان محمد كنو لديه القدرة في التعامل مع المحيط الذي حوله بكل شرائح المجتمع، حيث صدر ضده قرار بالايقاف والغرامة وحينما جاء المحفل الدوري الكبير صار هو نجم النجوم. فإذا كان هناك نجم الآن في المونديال فهو محمد كنو لا ميسي ولا غيره “.