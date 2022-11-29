الاعداد السابقة للصحيفة
الثلاثاء29 نوفمبر

زوجته جاب العيد

منذ 30 دقيقة
0
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    البنك السعودي الفرنسي يعلن وظائف شاغرة

    البنك السعودي الفرنسي يعلن وظائف شاغرة

    منذ 16 دقيقة
    0
    1100
    بالفيديو.. &#8220;المطوع&#8221; يوجه من يرفض شراء جوال للأبناء خشية استخدامه في أمور سيئة

    بالفيديو.. “المطوع” يوجه من يرفض شراء جوال للأبناء خشية استخدامه في أمور سيئة

    منذ 21 دقيقة
    0
    1100
    زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب قبالة سواحل تركيا

    زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب قبالة سواحل تركيا

    منذ 26 دقيقة
    0
    1100

    زوجته جاب العيد

    منذ 30 دقيقة
    0
    الأحد المقبل.. موعد اختبارات الطلاب الغائبين بعذر

    الأحد المقبل.. موعد اختبارات الطلاب الغائبين بعذر

    منذ 36 دقيقة
    0
    1100