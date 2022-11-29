ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي بمحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ومنطقة عسير.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وعقوبة إشعال النار في الغابات أو المتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.