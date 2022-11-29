تعتبر عملية إزالة خدوش السيارة العميقة، من أصعب المشكلات التي تواجه ملاك السيارات؛ حيث تحتاج إلى وقت ومجهود كبير لإزالة خدوش السيارة العميقة، وقد تحتاج في بعض الأحيان، إلى وسائل خاصة في إزالة خدوش السيارة العميقة.

وتتمثل خطوات إزالة الخدوش العميقة من السيارات في: نظف مكان الخدوش العميقة بالسيارة، أحضر سائلاً مخصوصاً لـ إزالة خدوش السيارة العميقة، وضع كمية مناسبة من منتج إزالة خدوش السيارة العميقة.

وتتضمن الخطوات: استخدام لوح تلميع في فرك المنتج على مكان الخدش بشكل دائري، وإزالة آثار منتج إزالة الخدوش، ثم كرر التجربة مرة أخرى إذا لزم الأمر، حيث يُنصح بتكرار عملية الفرك سالفة الذكر مرة أخرى؛ للتخلص نهائياً من الخدوش المشوِّهة لمظهر السيارة.